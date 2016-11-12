Украинские силовики выпустили почти 200 снарядов по территории ДНР

Силовики ВСУ вечером в пятницу выпустили 198 артиллерийских снарядов и мин по ряду населенных пунктов в ДНР, сообщило в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Как уточняется в материале, украинская сторона выпустила 198 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра и мин калибрами 82 и 120 миллиметров по поселкам Трудовские и Александровка на западе Донецка, селам Спартак и Жабичево к северу от столицы, северной окраине Горловки, территории промзоны под Ясиноватой и селам Ленинское и Саханка на юге страны.

По словам собеседника агентства, огонь велся также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате повреждены два частных дома в Петровском районе Донецка. Информация о пострадавших не поступала.