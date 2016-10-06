Украинские силовики установили мины на месте разведения сил в Донбассе

Вблизи села Петровское, где 7 октября планируется произвести разведение сил от линии соприкосновения в Донбассе, отряды саперов Вооруженных сил Украины установили минно-взрывные заграждения. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

- Нашей разведкой установлено, что на рубеже Богдановка – Петровское инженерными подразделениями 30 бригады ВСУ производится оборудование минно-взрывных заграждений в том месте, где должно было произойти разведение сторон в соответствии с рамочными договоренностями, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Басурин подчеркнул, что таким образом украинская сторона демонстрирует нежелание следовать достигнутым договоренностям, «а все выдуманные причины были направлены на отвлечение внимания общественности и представителей Миссии ОБСЕ и СЦКК».

Ранее, 5 октября на заседании Контактной группы по мирному урегулировании конфликта в Донбассе стороны согласовали дату разведения сил и средств в районе села Петровское, которое должно начаться 7 октября в 11:00.

Изначально разведение сил планировалось провести 1 октября. Но его пришлось отложить, поскольку Украина не дала согласие на начало процедуры.

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