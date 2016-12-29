Украинские силовики 8 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Украинские силовики 8 раз за сутки обстреляли территорию ЛНРСиловики ВСУ за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника «РИА Новости», силовики Украины не соблюдают режим прекращения огня.
Украинские силовики использовали для обстрела пунктов народной милиции в населенных пунктах Смелое, Фрунзе, Калиновка, Санжаровка БМП-2, минометы калибром 82 миллиметра, зенитные установки (ЗУ-23), гранатометы (АГС, РПГ) и стрелковое оружие.
Следующая новость Путин подписал закон о работе с детьми
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии