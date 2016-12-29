Украинские силовики 8 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики 8 раз за сутки обстреляли территорию ЛНРСиловики ВСУ за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По словам собеседника «РИА Новости», силовики Украины не соблюдают режим прекращения огня.

Украинские силовики использовали для обстрела пунктов народной милиции в населенных пунктах Смелое, Фрунзе, Калиновка, Санжаровка БМП-2, минометы калибром 82 миллиметра, зенитные установки (ЗУ-23), гранатометы (АГС, РПГ) и стрелковое оружие.