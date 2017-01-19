Украинские силовики приблизились к Дебальцево на расстояние в 5-6 километров
Вооруженные силы Украины значительно приблизились к подконтрольному ополченцам Дебальцево. Такую информацию распространяют участники так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе.
«От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5–6 км по полям и высотам», – цитирует газета «Взгляд» запись, сделанную украинским волонтером Юрием Мысягиным в Facebook.
По его словам, год назад расстояние составляло 25 километров.
«Пехота прошагала, а «третья сила» поддержала», – заявил он, добавив, что все происходит «в рамках Минских договоренностей».
12 января этот же волонтер заявлял, что военные 54-й бригады «хорошо шагнули вперед» в направлении Дебальцево, утверждая, что по всем договоренностям это якобы принадлежащие Киеву территории.
Перед этим в минобороны Украины подтвердили сообщения о захвате подразделениями ВСУ новых позиций на Светлодарской дуге.
Отметим, что Киев при этом обвиняет ополченцев в срыве режима прекращения огня, введенного перед Новым годом.
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