Украинские силовики приблизились к Дебальцево на расстояние в 5-6 километров

Вооруженные силы Украины значительно приблизились к подконтрольному ополченцам Дебальцево. Такую информацию распространяют участники так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе.

«От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5–6 км по полям и высотам», – цитирует газета «Взгляд» запись, сделанную украинским волонтером Юрием Мысягиным в Facebook.

По его словам, год назад расстояние составляло 25 километров.

«Пехота прошагала, а «третья сила» поддержала», – заявил он, добавив, что все происходит «в рамках Минских договоренностей».

12 января этот же волонтер заявлял, что военные 54-й бригады «хорошо шагнули вперед» в направлении Дебальцево, утверждая, что по всем договоренностям это якобы принадлежащие Киеву территории.

Перед этим в минобороны Украины подтвердили сообщения о захвате подразделениями ВСУ новых позиций на Светлодарской дуге.

Отметим, что Киев при этом обвиняет ополченцев в срыве режима прекращения огня, введенного перед Новым годом.