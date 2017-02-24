Украинские силовики попытались оставить ДНР без питьевой воды

Минувшей ночью в результате обстрела со стороны ВСУ на Донецкой фильтровальной станции повреждены помещения, где находятся емкости с хлором. Накануне в результате обстрела станции повреждение получило здание, где расположено фильтровальное оборудование.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, персонал станции на протяжении ночи находился в бомбоубежище. Станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны разграничительной линии.

За минувшую ночь по объектам фильтровальной станции было зафиксировано шесть попаданий. «Был прилет в склад хлора, административные помещения, резервуары. Обстрел продолжается», - рассказал агентству гендиректор коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.