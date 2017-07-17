Украинские силовики открыли стрельбу при поимке гражданина РФ
В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины применили оружие при задержании россиянина, который находился в международном розыске.
В настоящее время он арестован по решению суда на два месяца без права внесения залога. Решается вопрос о его экстрадиции в Росси, сообщает «Укринформ».
Россиянин подозревается в причастности к деятельности террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ). В прошлом году его задерживали в Чернигове. Он также находился под стражей и ожидал экстрадиции. Однако через два месяца его перевели под домашний арест с применением электронного браслета. Подозреваемому удалось его снять и скрыться.
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