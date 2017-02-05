Украинские силовики обстреляли пригород Горловки в Донбассе
В воскресенье вечером украинские силовики обстреляли поселок Зайцево вблизи Горловки.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на администрацию поселка. «Сейчас идет обстрел поселка, бьют тяжелым. Огонь ведется с 17.00», - рассказал представитель поселковой администрации.
Последние несколько дней ситуация в Донбассе обострилась. Власти Украины объявили о чрезвычайном положении в Авдеевке, жители которой находятся без света, воды и тепла. Миссия ОБСЕ назвала тяжелой и ситуацию в Ясиноватой - подконтрольной ополченцам территории.
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