Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Горловки
Украинские силовики вечером 5 ноября обстреляли из гранатометов и минометов поселок Зайцево под Горловкой в ДНР.
По словам представителя администрации, пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.
«Где-то с 20.00 до 23.30 стреляли, из гранатометов били, минометов, ложилось все по улицам Руднева, Мирной, Карбышева, возле школы падало», — цитирует «РИА Новости» слова своего собеседника.
На данный момент данные о полученных разрушениях уточняются.
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