Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Горловки

Украинские силовики вечером 5 ноября обстреляли из гранатометов и минометов поселок Зайцево под Горловкой в ДНР.

По словам представителя администрации, пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.

«Где-то с 20.00 до 23.30 стреляли, из гранатометов били, минометов, ложилось все по улицам Руднева, Мирной, Карбышева, возле школы падало», — цитирует «РИА Новости» слова своего собеседника.

На данный момент данные о полученных разрушениях уточняются.