Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Горловки

Украинские силовики вечером 5 ноября обстреляли из гранатометов и минометов поселок Зайцево под Горловкой в ДНР.

По словам представителя администрации, пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.

«Где-то с 20.00 до 23.30 стреляли, из гранатометов били, минометов, ложилось все по улицам Руднева, Мирной, Карбышева, возле школы падало», — цитирует «РИА Новости» слова своего собеседника.

На данный момент данные о полученных разрушениях уточняются.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ДНР
События: война
Следующая новость Асад не намерен покидать пост президента Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО