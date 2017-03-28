Украинские силовики на Донбассе окопались на кладбище
Украинские военные устроили опорный пункт на кладбище рядом с населенным пунктом Счастье.
В Народной милиции ЛНР отметили, что местность позволяет выбрать другое место для возведения укреплений, но силовики по неизвестной причине расположились именно на кладбище, сообщает Nation News.
Военные вырыли окопы и построили блиндажи прямо на бывших могилах. Помимо всего прочего они здесь же оборудовали и места отдыха.
За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ЛНР десять раз. При этом погиб один ополченец.
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