Украинские радикалы заблокировали движение поездов из России

На железнодорожной станции Конотоп украинские радикалы открыли блокпост, чтобы блокировать движение поездов из России.

«Штаб блокады» написал на странице в Facebook: «На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит».

Радикалы в течение месяца планируют взять под контроль восемь железнодорожных переходов, по которым осуществляется торговля Укранины с Россией, рассказывает РИА Новости.

В конце января началась транспортная блокада Донбасса, вследствие которой возникли перебои с поставками угля. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Россия заинтересована в блокаде Донбасса. Он рассказал, что из-за необходимости покупать российский уголь Киев понесет убытки в сумме 3,5 миллиардов долларов.

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