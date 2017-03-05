Украинские радикалы заблокировали движение поездов из России

На железнодорожной станции Конотоп украинские радикалы открыли блокпост, чтобы блокировать движение поездов из России.

«Штаб блокады» написал на странице в Facebook: «На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит».

Радикалы в течение месяца планируют взять под контроль восемь железнодорожных переходов, по которым осуществляется торговля Укранины с Россией, рассказывает РИА Новости.

В конце января началась транспортная блокада Донбасса, вследствие которой возникли перебои с поставками угля. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Россия заинтересована в блокаде Донбасса. Он рассказал, что из-за необходимости покупать российский уголь Киев понесет убытки в сумме 3,5 миллиардов долларов.