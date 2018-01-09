Украинские радикалы устроили акцию у Киево-Печерской лавры

На Украине три десятка радикалов заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры.

Акция проходила вечером 8 января. Ее участники принесли с собой файеры и плакаты, на которых было написано: «ФСБ, вон из лавры!» Лица активистов были скрыты балаклавами и масками. Радикалы заявили, что поводом для акции послужил отказ священнослужителей отпевать силовиков, погибших в ходе боевых действий на Донбассе, сообщает «Ридус» со ссылкой на украинские СМИ.

Наместник лавры митрополит Павел порекомендовал протестующим прекратить акцию и идти работать. Одна из прихожанок попыталась разогнать активистов своими силами.

Через пару часов националисты сняли блокады. Пострадавших в результате инцидента нет.

По мнению протоиерея Всеволода Чаплина, произошедшее может быть «репетицией более серьезных событий».