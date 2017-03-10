Украинские радикалы угрожают заблокировать железнодорожное сообщение с Россией, если их требования не будут выполнены правительством.

«Мы даем правительству срок до 2 апреля для того, чтобы пересмотреть свою политику по торговле со страной-агрессором. Со 2 апреля наши наблюдательные пункты, которые до этого времени будут установлены на всех железнодорожных переходах в Российскую Федерацию, начнут активную фазу блокады», - заявил участник батальона «Донбасс», координирующий действия радикалов, Анатолий Виногродский.

По его словам, радикалы заблокируют поставки угля из России.

В конце января украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, ведущие на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, что привело к острому дефициту угля, сообщает ТАСС.