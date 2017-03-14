Украинские радикалы продолжают блокировать работу «дочки» Сбербанка в Киеве
Украинские националисты продолжают акцию у главного офиса «дочки» Сберабнка в Киеве. Они не пускают в здание сотрудников кредитной организации.
Радикалы дежурили у офиса на протяжении всей ночи – жгли костры и слушали музыку. Кроме того, для сна они заранее запаслись пуфиками, сообщает Nation news.
Ранее протестующие вывели из строя ряд банкоматов, залив их монтажной пеной, а также с помощью бетонных блоков заложили вход в офис Сбербанка.
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