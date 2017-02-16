Украинские радикалы пригрозили Киеву открыть «второй фронт» в Донбассе

После заявления советника главы МВД Украины Антона Геращенко о возможности восстановления поставок угля с территории ДНР посредством силовой операции, участники блокады железнодорожных путей в Донбассе призвали своих единомышленников вооружиться для отпора силам МВД.

В сети Facebook так называемый «штаб блокады» разместил обращение, в котором указано, что «угрозы вооруженного штурма редутов никак не повлияют на решение украинских патриотов прекратить торговлю» с неподконтрольными территориями, передает ТАСС.

Радикалы также призвали своих сторонников, имеющих оружие, «вступать в ряды блокады» и заявили, что призывы центральной власти разблокировать поставки угля только вдохновляют на продолжение этих действий. Из-за дефицита угля украинское правительство 15 февраля ввело чрезвычайное положения в энергетике.