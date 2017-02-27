Украинские радикалы не поверили в ультиматум ДНР и ЛНР

Объявленные лидерами самопровозглашенных республик намерения ввести внешнее управление на украинских предприятиях Донбасса и переориентировать экономику только на сотрудничество с РФ не будут иметь эффекта и не заслуживают серьезной реакции, заявил координатор штаба блокады Донбасса Анатолий Виногродский.

По его словам, руководители ДНР и ЛНР просто не знают, что им делать в условиях блокады, а уголь Донбасса «никому, кроме Украины, не нужен», пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал Inforesist.

В понедельник главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили о намерении ввести с 1 марта на украинских предприятиях внешнее управление. Такую меру они пригрозили принять, если Киев не снимет блокаду Донбасса.

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