Украинские радикалы планируют заблокировать все ведущие в Донбасс железные дороги

Депутат Верховной рады Владимир Парасюк заявил, что украинские радикалы планируют организовать блокаду всех ведущих в ДНР и ЛНР железных дорог.

- Будут созданы мобильные штабы, будут заблокированы все железнодорожные пути. Акция не будет проходить один-два дня, она будет бессрочной, - цитирует Парасюка ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

По словам Парасюка, для расширения зоны блокады в Донбасс съезжаются некоторые парламентарии, а также бывшие участники «добровольческих батальонов», принимавших участие в конфликте на востоке страны.

Ранее представители так называемых украинских добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов в Донбассе по направлению Луганск - Лисичанск - Попасная, по которому идут поставки угля на Луганскую ТЭС. В частности, было перекрыто движение 12 грузовых поездов и более 700 вагонов.