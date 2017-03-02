Украинские радикалы объявили блокаду автодорог Донбасса

«Добровольческие батальоны» Украины перешли ко второму этапу торгово-экономической блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР – блокаде автомобильных магистралей региона.

Как отметил глава «штаба блокады» Сергей Акимович, после того, как радикалам удалось перекрыть практически все железнодорожное сообщение на территории Донбасса, пришло время перейти на новый уровень.

«Переходим ко второму этапу - начинаем блокировать автомобильные дороги, которыми также провозится контрабанда", - заявил Акимович в эфире «Общественного радио», передает ТАСС.

Движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, было прервано радикалами 25 января под предлогом борьбы с контрабандой. Это привело к дефициту угля на Украине, 15 февраля правительство ввело на месяц режим ЧС в энергетике.

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