Украинские радикалы начали блокаду «дочки» Сбербанка в Одессе

В Одессе члены партии «Национальный корпус», сформированной на базе батальона «Азов» заблокировали отделение «дочки» Сбербанка. Они объявили, что акция является бессрочной.

Радикалы требуют прекращения работы российских банков на территории Украины. Аналогичные акции они проводят в Киеве и Днепре, передает РИА «Новости».

О блокаде националисты объявили заранее, чтобы украинские вкладчики могли забрать из банков свои средства.