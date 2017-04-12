Украинские радикалы начали блокаду «дочки» Сбербанка в Одессе
В Одессе члены партии «Национальный корпус», сформированной на базе батальона «Азов» заблокировали отделение «дочки» Сбербанка. Они объявили, что акция является бессрочной.
Радикалы требуют прекращения работы российских банков на территории Украины. Аналогичные акции они проводят в Киеве и Днепре, передает РИА «Новости».
О блокаде националисты объявили заранее, чтобы украинские вкладчики могли забрать из банков свои средства.
Следующая новость В Ингушетии ищут похищенную невесту
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии