Украинские радикалы ждут кризиса в России

При его наступлении Киев перейдет от политики выжидания к «масштабной войне» с РФ. Об этом заявил один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский.

По его словам, поразивший Россию кризис позволит Украине отвоевать как можно больше территорий. «Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил», - цитирует Корчинского РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее он призывал Киев к действиям, направленным на ухудшение ситуации в Крыму.