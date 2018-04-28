Украинские радикалы ждут кризиса в России
При его наступлении Киев перейдет от политики выжидания к «масштабной войне» с РФ. Об этом заявил один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский.
По его словам, поразивший Россию кризис позволит Украине отвоевать как можно больше территорий. «Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил», - цитирует Корчинского РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Ранее он призывал Киев к действиям, направленным на ухудшение ситуации в Крыму.
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