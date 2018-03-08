Украинские радикалы хотят сорвать выборы президента РФ

На Украине националисты намерены помешать проведению голосования по выборам президента России.

Представители партий «Национальный корпус, «Свобода» и запрещенного в РФ «Правого сектора» заявили, что считают «недопустимым с позиции здравого смысла и морали» проведение данного мероприятия на территории Украины, Крыма, а также неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Радикалы заявили, что заблокируют здания российских диппредставительств в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, в которых будут организованы избирательные участки. Кроме того, националисты пообещали устраивать «коридоры позора» для тех, кто придет голосовать, сообщает телеканал «112 Украина».

Ранее МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с предстоящими 18 марта выборами президента РФ.

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