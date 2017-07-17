Украинские рабочие призвали власти восстановить отношения с РФ

Рабочие харьковского завода железобетонных конструкций «ЗЖБК-15» обратились к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной раде с требованием восстановить торгово-экономические связи с Россией.

Они провели митинг, в котором участвовали свыше 500 человек. Рабочие отметили, что из-за потери Рынков в России и других странах СНГ на Украине закрываются многие предприятия, а их коллективы остаются без работы, сообщает Ukraina.ru.

По итогам митинга рабочие приняли резолюцию, в которой отметили, что возобновление торговых отношений с Россией позволит заводу увеличить объемы производства. Это положительно отразится не только на зарплате коллектива, но и на бюджете города.

Некоторое время назад аналогичные акции прошли еще в семи регионах Украины.