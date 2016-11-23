Украинские полпреды по экономике не явились в Минск на заседание Контактной группы

Работа подгруппы по экономическим вопросам Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе в очередной раз была сорвана из-за неявки полномочных представителей украинской стороны. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя народного совета ДНР Виктория Талакина.

- Несмотря на многократные попытки переговорщиков ЛНР и ДНР, разблокировать работу подгруппы по экономическим вопросам так и не удалось. Украинская сторона продолжает настаивать на правомерности своего отказа начинать работу, при этом совершая периодические попытки решить экономические вопросы кулуарно, — цитирует Талакину Донецкое агентство новостей.

Украинская сторона шестой раз подряд проигнорировала работу подгруппы по экономическим вопросам.

- Настаивая на необходимости возобновления работы группы, Денис Пушилин подчеркнул важность решения экономических вопросов для сторон конфликта и готовность республик эти вопросы решать, — отметила Талакина.

Ранее глава ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что заседание рабочей группы по экономическим вопросам сегодня в Минске не состоялось.

- Представители украинской стороны на заседание не явились, — отметил Дейнего.

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