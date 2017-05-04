Украинские полицейские нашли пропавший памятник Бернесу

Сотрудники украинской полиции нашли недавно похищенный в городе Нежине памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу.

«Памятник находится в поле за городом, в Борзнянском направлении, в яме», - цитирует РИА «Новости» запись депутата Верховной рады Александра Кодола в Facebook. Он предположил, что злоумышленники временно спрятали изваяние.

Ранее сообщалось, что по факту пропажи памятника было возбуждено уголовное дело.