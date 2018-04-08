Украинские погранцы не выпустили команду «Норда» в Россию

Украинские пограничники не позволили членам крымского рыболовецкого судна «Норд» покинуть территорию Украины.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель интересов моряков адвокат Владимир Войтюк. Девять членов экипажа в ночь на 8 апреля направились в Россию на дипавтомобилях, имея временные удостоверения для выезда за границу. На пункте пропуска Гоптовка их заблокировали украинские пограничники.

«Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины», - сообщил Войтюк.

Теперь экипаж останется в Харькове. По окончании выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам.

Ранее Киев гарантировал переход членов экипажа на российскую территорию через пункт пропуска «Чонгар» на крымской границе.