Украинские пограничники сняли певицу Лолиту с поезда

Лолита Милявская снята с поезда в Конотопе. Пограничники объяснили певице, что ей запрещен въезд на Украину.

Лолита так прокомментировала случившееся: «Меня в Конотопе в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину».

Как сообщает агентство URA.RU, после инцидента певица пересела на поезд «Одесса—Москва» и отправилась в Россию.

Известно, что артистке запретили въезд на Украину после посещения Керчи в 2015 году.

После случившегося она записала видеообращение частично на украинском языке и сообщила о тактичности украинских пограничников.