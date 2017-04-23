Украинские пограничники сняли певицу Лолиту с поезда
Лолита Милявская снята с поезда в Конотопе. Пограничники объяснили певице, что ей запрещен въезд на Украину.
Лолита так прокомментировала случившееся: «Меня в Конотопе в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину».
Как сообщает агентство URA.RU, после инцидента певица пересела на поезд «Одесса—Москва» и отправилась в Россию.
Известно, что артистке запретили въезд на Украину после посещения Керчи в 2015 году.
После случившегося она записала видеообращение частично на украинском языке и сообщила о тактичности украинских пограничников.
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