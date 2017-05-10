Украинские пограничники не пустили россиян на Евровидение

Пограничники в аэропорту Борисполь не пустили на Украину четверых россиян, собиравшихся посетит песенный конкурс Евровидение.

По словам спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, у сотрудников ведомства возникли сомнения в том, что цель поездки граждан России соответствует действительности. В итоге россиянам было отказано в пересечении границы, несмотря на то что у них были билеты на Евровидение, передает УНН.

Собеседник агентства пояснил, что законодательство страны разрешает пограничникам проводить контроль второй линии – уточнять цели и детали визита тех или иных граждан на Украину.