Украинские пограничники не пустили россиян на Евровидение
Пограничники в аэропорту Борисполь не пустили на Украину четверых россиян, собиравшихся посетит песенный конкурс Евровидение.
По словам спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, у сотрудников ведомства возникли сомнения в том, что цель поездки граждан России соответствует действительности. В итоге россиянам было отказано в пересечении границы, несмотря на то что у них были билеты на Евровидение, передает УНН.
Собеседник агентства пояснил, что законодательство страны разрешает пограничникам проводить контроль второй линии – уточнять цели и детали визита тех или иных граждан на Украину.
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