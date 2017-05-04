Украинские пограничники не пустили в страну мотоциклиста из РФ

Украинские пограничники отказали российскому гражданину, путешествовавшему на мотоцикле, во въезде на территорию страны, так как он не смог подтвердить цель своей поездки.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи».

По данным Госпогранслужбы Украины, россиянин сообщил, что направляется к товарищу в Ивано-Франковск, однако отказался назвать фамилию и адрес проживания друга, что вызвало сомнения у пограничников.

Кроме того, в ходе осмотра личных вещей у мужчины была обнаружена камуфлированная одежда без опознавательных знаков, сообщает «РИА Новости».