Украинские СМИ обвинили в убийстве Вороненкова не того человека

Объявленный украинскими СМИ убийцей бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 28-летний предприниматель из Днепропетровской области Павел Паршов жив и здоров и никакого отношения к преступлению не имеет.

По словам адвоката Елены Кречетниковой журналисты набросились на ее подзащитного в социальных сетях, обвинили во всех смертных грехах, а сам Паршов тем временем находился в дороге и только от родных узнал о том, что его объявили убийцей.

- В полиции вчера назвали только некоторые данные, по которым журналисты идентифицировали совершенно другого человека и атаковали моего клиента, которого зовут Андрей. Мало того, они писали «ВКонтакте» всем его друзьям и знакомым... Произошла ошибка. Они зашли на сайт, посмотрели, кто находился такого же года рождения в розыске по Днепропетровску, и почему-то решили, что это мой клиент, который жив –здоров и даже не знал о событиях в Киеве, - рассказала Кречетникова «Лайфу».

Аналогичный пост о непричастности своего доверителя к гибели Вороненкова адвокат опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что убийца Вороненкова скончался от огнестрельных ранений в грудь и голову через несколько часов после совершения преступления.

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Места: Украина
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