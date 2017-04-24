Украинские общественники требуют наказать Скрипку за высказывания о гетто

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка может быть привлечен к ответственности за высказывание о создании гетто для русскоязычных украинцев.

С таким требованием в прокуратуру обратилась украинская общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты».

Глава наблюдательного совета организации Ирина Бережная подтвердила подачу заявления, заявив, что Скрипка должен быть привлечен к ответственности за разжигание межнациональной ненависти и вражды.

Ранее Скрипка предложил создать гетто для граждан Украины, которые не могут выучить украинский язык. По его мнению, русскоязычные украинцы «имеют низкий IQ» и должны быть сосланы в некое гетто. Глава МВД Украины Арсен Аваков, выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным. Позже Скрипка извинился за свои слова, сообщает «РИА Новости».

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