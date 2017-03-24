Украинские СМИ обнародовали имя убийцы бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова

Бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева 28-летним гражданином Украины Павлом Паршовым, находившимся в розыске за совершение нескольких преступлений.

Как указано на сайте МВД Украины, Паршов проходит по делам, связанным с фиктивным предпринимательством и легализацией доходов преступным путем, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинское интернет-издание «Обозреватель».

Официально информация о том, что именно Паршов является убийцей Вороненкова, пока не подтверждена, но известно, что свои прежние преступления он совершил на территории Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что киллер застрелил Вороненкова и ранил его охранника, сам также получив смертельные огнестрельные ранения в грудь и голову.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уже выступил с заявлением, что личность преступника установлено, как установлено и то, что он являлся агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры.

Наличие у киллера удостоверения бойца Национальной гвардии, участника военной операции в Донбассе Геращенко объяснил тем, что киллер взял их с собой «на всякий случай».

Если информация «Обозревателя» верна, то не совсем понятно, какое отношение предприниматель из Днепропетровской области имел к силовым структурам Украины.