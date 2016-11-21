Украинские националисты выйдут на бессрочную акцию протеста в Киеве
Члены украинских националистических организаций намерены 21 ноября начать бессрочную акцию протеста в Киеве и заблокировать работу парламента и администрации президента.
Об участии в акции заявили представители «Правого сектора», УПА, «Белого молота» (все организации запрещены в России). По их словам, требования майдана так и остались невыполненными, а идеи – не реализованными, передает «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.
Акция протеста начнется в годовщину майдана 2013 года, в День достоинства и свободы. Националисты уверены, что силовики не смогут препятствовать их акции.
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