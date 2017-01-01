Украинские националисты вышли на факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
В центре Киева, на Крещатике началось факельное шествие в честь 108 годовщины со дня рождения лидера УНА-УНСО (запрещенная в РФ организация) Степана Бандеры.
В действе принимают участие около тысячи человек, колонны движутся от парка имени Тараса Шевченко в сторону Бессарабской площади, оно должно завершиться на площади Независимости, - сообщает корреспондент «Интерфакса» с места события.
Участники шествия несут национальные украинские и красно-черные флаги. Некоторые одеты в камуфляжную форму.
Правопорядок во время акции охраняет несколько сот сотрудников полиции.
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