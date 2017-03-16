Украинские националисты собрались в «крестовый поход» против власти в Киеве

Активисты объединения «Свобода», партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», и запрещенного в РФ «Правого сектора» подписали манифест о «крестовом походе» против действующей в Киеве власти.

- Это исторический момент. Мы не просто координируемся, а объединяем свои усилия, — цитирует лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока RT со ссылкой на ТАСС.

По словам главы «Национального корпуса» Андрея Билецкого, подписание манифеста означает начало «крестового похода против власти».

Манифест украинских националистов включает в себя 20 пунктов-требований, главными из которых являются официальное признание России страной-агрессором и разрыв всех дипломатических отношений с Москвой.