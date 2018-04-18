Украинские моряки пригрозили властям вернуться в Крым

Офицеры ВМС Украины, покинувшие Крым в 2014 году, написали открытое письмо президенту страны Петру Порошенко с требованием предоставить им жилье.

В противном случае они пригрозили вернуться в Крым, где остались их квартиры.

В открытом письме моряки отмечают, что в 2014 году они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество. Однако за четыре года руководство страны не сделал ничего для того, чтобы обеспечить их новым жильем.

В тексте письма также говорится, что до 2014 года морякам предоставили право на приватизацию служебного жилья на территории Крыма. На тот момент полуостров уже не находился под контролем Киева. В результате военные стали официально считаться обеспеченными жильем, фактически не имя его.

«Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — говорится в обращении моряков к Порошенко.

Они также выразили надежду на то, что после увольнения в запас им не придется возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

В 2014 году Крым стал российской территорией в результате референдума, в ходе которого более 97 процентов жителей региона заявили о желании присоединиться к России, сообщает «Экономика сегодня».

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