Украинские крыши остались без российского шифера

Российский шифер попал в «черный список» Украины в ответ на «дискриминационные и недружественные» действия со стороны Москвы, говорится в сообщении украинского кабмина.

По мнению властей Украины, такая мера улучшит положение местных производителей, сохранит рабочие места, а также уменьшит социальное напряжение в регионах.

Кроме того, в список запрещенных к импорту из России включили смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или иными неорганическими веществами.

В настоящее время на Украине запрещены хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай и детское питание российского производства, сообщает «ТВ Центр».