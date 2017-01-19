Украинские инспекторы завершили проверку в Ростовской области

Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил журналистам о завершении работы украинских инспекторов в Ростовской области.

«В период с 16 по 19 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем на RT.

Представитель ведомства отметил, что осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

Рыжков добавил, что интернациональная инспекционная группа «не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению».

По его словам, руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Голландская полиция изъяла у 77-летнего пенсионера четыре тонны кокаина

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО