Украинские инспекторы завершили проверку в Ростовской области
Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил журналистам о завершении работы украинских инспекторов в Ростовской области.
«В период с 16 по 19 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем на RT.
Представитель ведомства отметил, что осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.
Рыжков добавил, что интернациональная инспекционная группа «не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению».
По его словам, руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии