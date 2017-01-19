Украинские инспекторы завершили проверку в Ростовской области

Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил журналистам о завершении работы украинских инспекторов в Ростовской области.

«В период с 16 по 19 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем на RT.

Представитель ведомства отметил, что осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

Рыжков добавил, что интернациональная инспекционная группа «не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению».

По его словам, руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.