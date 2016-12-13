Украинские геологи обнаружили открытое за 30 лет до них месторождение газа

Глава Государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин рапортовал об открытии в северо-западном шельфе Черного моря неподалеку от острова Змеиный месторождения газа, хотя о нем было известно еще 30 лет назад.

- Тот факт, что Украина вновь начала поиск нефти и газа на шельфе Черного моря, свидетельствует о титаническом сдвиге в геологоразведке страны. По нашим оценкам, запасы газа составляют не менее 40 миллиардов кубометров газа на площади 7 тысяч квадратных метров, - цитирует Бояркина РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».

Между тем, месторождения нефти и газа около острова Змеиный были обнаружены еще в 1980-х годах. Эти ресурсы стали одной из причин судебной тяжбы между уже Украиной и Румынией о новом разделении континентального шельфа в Черном море в 2004 году.

В 2009 году Международный суд в Гааге не признал претензии украинской стороны, в результате чего Киев получил лишь 12 миль вокруг острова, а значительная часть месторождений отошла Румынии.

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