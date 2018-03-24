Украинские экстремисты готовятся заблокировать Крымский мост
Украинские экстремисты из организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) намерены «сделать все», чтобы не допустить движения транспорта по Крымскому мосту.
Об этом сообщил один из лидеров организации и координатор блокады полуострова Ленур Ислямов.
«Если Украина пока не может остановить это движение, то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно», - приводят его слова «Известия».
При этом Ислямов отметил, что организация использует «ненасильственные методы борьбы».
Крымский мост – это переход между Таманью и Керчью. Он свяжет Крым с другими регионами России.
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