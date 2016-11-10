Украинские диверсанты арестованы решением суда Севастополя
Решением Ленинского районного суда Севастополя три члена диверсионной группы Министерства обороны Украины, пойманные на территории Крыма с поличным, арестованы сроком на два месяца.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала диверсантов 9 ноября в Севастополе. У них изъяты взрывчатка, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.
По некоторым данным, члены группы планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.
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