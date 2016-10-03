Украинские дипломаты пока не добились встречи с арестованным в РФ Сущенко

Сотрудники украинского консульства в России пока не добились права на встречу с арестованным в России корреспондентом информационного агентства «Укринформ» Романом Сущенко, сообщает «Интерфакс».

ФСБ России подозревает Сущенко в шпионаже.

- Наш консул добивается встречи с задержанным, но пока безуспешно. Все формальные процедуры были соблюдены, то есть все необходимые обращения еще вчера были отправлены. Мы активно сейчас работаем над тем, чтобы добиться встречи консула. Сегодня консул в Лефортово, он непосредственно там добивался встречи, но пока ему эту встречу не обеспечили. Наше письменное обращение рассматривается, - сказал временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский.

На Украине считают обвинения российских спецслужб надуманными.

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