Украинские депутаты требуют выгнать Надежду Савченко из ПАСЕ

Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко необходимо исключить из состава делегации в ПАСЕ, а также из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, считает депутат Виталий Куприй.

По его словам, Савченко позорит Украину. Куприй также рассказал, что направил соответствующее обращение в комитет по вопросам иностранных дел, где и должны будут заняться вопросом о членстве Савченко.

Ранее Савченко была исключена из состава фракции «Батькивщина» за то, что не поставив в известность однопартийцев и Службу безопасности Украины, прибыла в Минск и провела переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, в ходе которых обсуждала процесс обмена пленными. Об этом сообщает «Экономика сегодня».