Украинские депутаты ищут Надежду Савченко в России

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, сбежала в Россию, заявил заместитель главы украинской фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

Согласно заявлению самой Савченко, она отправилась рабочим визитом с Страсбург, где должна встретиться с европейскими депутатами, однако в «Народном фронте» утверждают, что Савченко не прилетала в Европу. По словам вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева, в составе украинской делегации ее нет.

Ранее СБУ Украины вызвало Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.

Тетерук утверждает, что в этот же день Савченко покинула Украину в неизвестном направлении.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко нашел пропавшую Надежду, которая, по его словам, действительно направилась на международную конференцию, однако не в составе членов украинской делегации, сообщает агентство Nation news.