Украинские чиновники попали под следствие за растрату немецких денег на детсады

Минэкономразвития Германии выделило Украине значительные средства на восстановление социальной инфраструктуры, однако соответствующие ведомства в Киеве сумели отчитаться лишь о незначительной части немецкой помощи.

В хищении и растрате средств полиция Киева заподозрила сотрудников Минсоцполитики и Украинского фонда социальных инвестиций.

В контексте соглашения между Украиной и Германией фонд должен был в течение 2015—2018 годов провести ремонт в детских садах, в том числе на территории Донбасса, на 70 млн грн, но в мае 2016 года частично отчитался об использовании 12,28 млн грн., сообщает RT со ссылкой на украинские «Вести».

Как установили следователи, фактически было потрачено только 7,47 млн грн. При этом журналистам не удалось добиться комментариев от Украинского фонда социальных инвестиций.