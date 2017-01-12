Украинские чиновники изменили в «Википедии» место рождения Ильи Муромца

Минобороны Украины изменили в «Википедии» место рождения Ильи Муромца с Владимира на Чернигов.

В декабре прошлого года чиновники оборонного ведомства Украины пытались доказать, что русский богатырь Илья Муромец родился под Черниговом, а не под Владимиром.

Как отмечается в материале, русский богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома, однако украинские историки заявили, что Илья Муромец является уроженцем Моровска под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

По данным украинского издания «Вести», обнаружившееся исправление в «Википедии» связано с предстоящей премьерой украинского фильма о супергероях «Сторожевая застава», в который также говорится, что русские богатыри родились на Украине. Исправления затронули украинский, российский и английский сегменты «Википедии».

Илья Муромец является одним из главных героев русских былин. По одной из версий богатырь жил в XII веке, сообщает «РИА Новости».

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