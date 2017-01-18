Украинские банки за три года после Майдана потеряли 50 млрд долларов

Бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов сообщил о том, что за три года, прошедшие после государственного переворота банки страны потеряли на своих депозитных счетах около 50 миллиардов долларов.

«Общая сумма депозитов, размещенных в украинских банках предприятиями и населением, за три года уменьшилась с 81 до 30 миллиардов долларов. Всего на 1 января 2017 года юридические лица доверили банкам 409,3 миллиарда гривен, население - 422,3 миллиарда гривен. В валютном эквиваленте это примерно 30 миллиардов», - цитирует ТАСС запись, сделанную Арбузовым в Facebook.

Бывший вице-премьер правительства предложил сравнить нынешнюю статистику с 2013 годом, когда политическая обстановка в стране еще была стабильной. По его данным, общий объем банковских депозитов на Украине в конце 2013 года составлял 666,1 миллиарда гривен. Из них средства юридических лиц - 228,8 миллиарда гривен, населения - 437,2 миллиарда гривен. В пересчете - около 81 миллиарда долларов. За три года банковская система потеряла 50 миллиарда долларов.

По данным НБУ, в прошлом году количество работающих банков в стране сократилось со 117 до 98. В течение 2014-2015 годов Нацбанк вывел с рынка 63 банка. Общий убыток работающих украинских банков за 11 месяцев 2016 года составил 18,884 миллиарда гривен (около 700 миллионов долларов).

Вместе с тем за прошлый год за счет внешних займов международные резервы Украины выросли на 2,2 миллиарда долларов - до 15,53 миллиарда долларов.

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