Украинские активисты уложили в гроб главу Нацбанка

В Киеве участники акции протеста принесли на Майдан гроб, в котором лежала надувная кукла, одетая в полосатую робу. Лицо куклы изображало фото главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Активисты пояснили, что таким образом они поздравляют Гонтареву с отставкой и желают ей «уйти спокойно и отдохнуть от работы, которую она, к сожалению, не делала», сообщает Politeka.

Участники акции заявили, что именно глава НБУ виновна в падении национальной валюты и процветании российского бизнеса на Украине. «Госпожа Гонтарева сейчас выглядит так же, как на данный момент выглядит курс гривны и украинская экономика. Она тоже лежит в гробу, осквернена, уничтожена», - цитирует сайт одного из активистов.

Ранее в украинских СМИ появилась информация об отставке Гонтаревой, но в НБУ ее опровергли.

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