Украинская версия Euronews прекратила вещание

Украинская служба Euronews 21 мая объявила о прекращении вещания.

«Известия» со ссылкой на пресс-службу канала сообщают: «Украинская служба Euronews прощается. После почти шести лет нашей работы в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас».

Украинская версия телеканала начала вещание в октябре 2010 года. Однако в 2014-м сотрудничество канала с Госкомтелерадио и Национальной телекомпанией Украины было прервано. Власти решили, что не могут повлиять на редакционную политику украинской службы Euronews и посчитали невыгодным сотрудничество с ней.

В 2016 году в штаб-квартире телеканала во Франции прошла забастовка, организованная украинской редакцией канала. Сотрудники возмущались недостаточным финансированием службы вещания на Украине.

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