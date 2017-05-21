Украинская версия Euronews прекратила вещание

Украинская служба Euronews 21 мая объявила о прекращении вещания.

«Известия» со ссылкой на пресс-службу канала сообщают: «Украинская служба Euronews прощается. После почти шести лет нашей работы в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас».

Украинская версия телеканала начала вещание в октябре 2010 года. Однако в 2014-м сотрудничество канала с Госкомтелерадио и Национальной телекомпанией Украины было прервано. Власти решили, что не могут повлиять на редакционную политику украинской службы Euronews и посчитали невыгодным сотрудничество с ней.

В 2016 году в штаб-квартире телеканала во Франции прошла забастовка, организованная украинской редакцией канала. Сотрудники возмущались недостаточным финансированием службы вещания на Украине.