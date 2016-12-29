Украинская сторона передала ДНР и ЛНР 15 освобожденных пленных

В районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на северной окраине Горловки завершилась процедура передачи представителям ДНР и ЛНР лиц, которые удерживались в плену украинскими властями.

Пятнадцать человек были переданы украинской стороной уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой и руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольге Кобцевой. При процедуре передачи присутствовали начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, представители министерства обороны ДНР и военной прокуратуры ЛНР, - сообщает корреспондент Донецкого агентства новостей с места события.

В числе освобожденных — восемь мужчин и семь женщин, среди бывших пленных есть тяжелобольные. Ранее сообщалось, что десять человек будут направлены в Донецк, пятеро — в Луганск.

22 декабря представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила о намерении украинской стороны в одностороннем порядке освободить из-под стражи 15 пленных сторонников ДНР и ЛНР. Сообщалось, что большинство этих людей помилованы президентом Украины.

Ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова заявила, что власти республики готовы провести до Нового года обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47».

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