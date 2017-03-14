Украинская прокуратура опровергла прекращение следствия по делу Януковича

Заявление адвоката Виктора Януковича о том, что заочное расследование в отношении бывшего президента Украины прекращено, не соответствует действительности. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

«Есть только одно основание для прекращения специального предварительного расследования - это добровольное появление подозреваемого Януковича в орган предварительного расследования на территории Украины. Больше никаких оснований для прекращения специального досудебного расследования нет», - цитирует ТАСС запись, сделанную Сарган в Facebook.

Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что «заочное расследование относительно Виктора Януковича прекращено в соответствии с частью 5 статьи 297-4 Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которой, если основания для заочного досудебного расследования «перестали существовать», дальнейшее досудебное расследование осуществляется в общем порядке».

По словам правозащитника, после получения Генеральной прокуратурой Украины от Генпрокуратуры РФ официального подтверждения адреса проживания экс-президента и согласия содействия в совершении всех необходимых процессуальных действий, в ГПУ «нет никаких оснований применять в отношении Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования».

Ранее в украинской Генпрокуратуре заявляли, что намерены допрашивать Януковича только на территории Украины. В ведомстве также утверждали, что в ответ на свой запрос в российскую прокуратуру о местонахождении Януковича получили недостоверную информацию.

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