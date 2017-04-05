Украинская ТЭЦ прекратила работу из-за отсутствия угля

Теплоэлектростанция, расположенная в Днепре (бывший Днепропетровск), вынуждена была прекратить работу из-за нехватки антрацита, сообщает РИА Новости.

Директора Приднепровской ТЭС Сергея Дегтяренко прокомментировал ситуацию:

«К сожалению, поставки проектного угля из Донбасса остановлены вследствие блокады. Покупать импортный уголь из ЮАР, Австралии сложно с логистической точки зрения, кроме того, такое топливо нельзя купить быстро».

Он добавил, что новая партия угля прибудет из ЮАР, контракт уже подписан.

На 5 апреля на складе станции остается около 30 тысяч тонн угля исключительно как минимально необходимый резервный запас топлива. В случае возникновения внештатной ситуации Приднепровская ТЭС сможет включиться в работу.

Правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок антрацита из Донбасса со стороны украинских радикалов. Затем правительство продлило чрезвычайные меры до средины апреля.